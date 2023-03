Scontro a tre nello studio del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Dopo l’eliminazione dell’attrice romana, Alfonso Signorini ha richiesto la sua presenza in studio per un faccia a faccia con i Donnalisi.

L’influencer campana ha confermato la sua posizione: “Lo amo ancora ma non tornerei mai con lui”. Più morbido, invece, lo speaker radiofonico: “Provo un sentimento molto forte per Antonella, poi è bellissima. Ma il nostro rapporto è quello che è. Poco fa l’ho sentita dire che se avessi toccato il seno a Nicole davanti a lei, lo avrebbe accettato. Come posso crederle? Non è credibile. Ha giurato più volte il falso, che avevo detto che la Murgia era bellissima, che le avevo messo le mani addosso”.

La bomba di Nicole Murgia: "Antonella, sei stata fortunata che non è entrato il tuo ex"

La stoccata vincente è arrivata, però, da Nicole Murgia, che ha fatto riferimento alle dichiarazioni del suo ex fidanzato, Gianluca Benincasa, e al fatto che sarebbe dovuto entrare nella Casa: “Antonella cara. Non voglio scendere al tuo livello, ho sentito commento sul mio fisico, che io facevo gli sguardi da por*a. Ti abbiamo prestato il fianco, puoi cavalcare questa cosa un altro po’ ma adesso ne abbiamo le scatole piene. Sei stata fortunata che il tuo ex sia rimasto fuori, altrimenti non avresti riso così tanto”.

La Murgia non è stata l’unica ad attaccare Antonella. Anche Donnamaria ha detto di non crederle: “È stata in grado di dire che ci stavo provando con Alberto. Ma come si fa a credere a questa storia?”.

Orietta Berti accusa Antonella Fiordelisi

Orietta Berti, invece, ha accusato la Fiordelisi di fingere a beneficio del gioco, sfruttando l’assist offerto inconsapevolmente dal comportamento di Edoardo nei confronti di Nicole: “Hai l’occasione di fare la vittima, di fare la sceneggiata, ma smettila di mentire su questa cosa della tetta. Sei arrogante, maleducata con tutti ma sei vera perché sei stata educata così”.