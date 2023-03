Alba e Carmela, ormai famosissime rappresentanti rispettivamente di Donnalisi e Incorvassi, si sono spintonate durante l’ultima diretta del Gf Vip Party, obbligando Giulia Salemi ad intervenire.

L’episodio è avvenuto a pochi minuti dall’inizio della puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo. Invitate in studio a rappresentanza dei rispettivi fandom, le due donne hanno avuto la possibilità di parlare con i vipponi. La rissa sfiorata si è consumata durante il collegamento di Giulia Salemi con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, al timone del Gf Vip Party. La “bastarda col tablet” ha voluto concedere un momento ad Alba e Carmela, rappresentanti rispettivamente dei Donnalisi e degli Incorvassi. Ma l’incontro tra le due non è andato come previsto. “Siamo venute a fare casino”, aveva già anticipato Carmela prima che il dissing avesse inizio. “Continua la nostra fiction”, ha detto la fan degli Incorvassi, che poi ha aggiunto: “La nostra attrice Antonella è una piagnona e sta continuando a piangere, e Oriana è un’altra stratega”. Poi, la parola è passata ad Alba: “Questa non capisce niente”. “Non offendere”, l’ha bruscamente interrotta Carmela con atteggiamento di sfida, e le due hanno iniziato ad affrontarsi fino allo spintone di Alba.

Giulia Salemi, fiutando il pericolo, le ha interrotte e separate fisicamente per poi allontanarsi da loro: “Bisogna essere civili”, ha detto la portavoce del sentiment social. Poco dopo lo scontro, le due rappresentanti dei fandom più numerosi di questa edizione del Grande Fratello Vip si sono avvicinate per fare la pace.