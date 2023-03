Attilio Romita è stato a suo modo uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Di recente, l’ex anchorman del Tg1 ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv nella quale si è lasciato andare ad una scottante rivelazione. Sembrerebbe, infatti, che un suo ex coinquilino avrebbe bestemmiato in più di un’occasione.

Attilio Romita ha vuotato il sacco mentre parlava dei suoi scivoloni che hanno fatto infuriare la sua compagna Mimma Fusco, con la quale sta provando a ricucire, non senza difficoltà, il rapporto.

Romita: "Donnamaria ha bestemmiato due volte"

“Le frasi infelici da camerata che ho detto nella Casa hanno molto ferito Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Edoardo Donnamaria e sta ancora in Casa. Ha detto frasi come: ‘io sono andato a letto con delle ragazze che non presenterei ai miei genitori’. A me hanno detto di essere classista, a lui niente. Ha detto frasi che Antonella Fiordelisi diceva nei loro commenti privati. A lui è stato perdonato tutto”.