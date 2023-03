Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo, Sonia Bruganelli ha “azzannato alla gola” Edoardo Tavassi. L’opinionista ha letteralmente asfaltato l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi che, secondo la moglie di Paolo Bonolis, sarebbe il burattinaio che muove i fili della Casa più spiata d’Italia.

Sonia Bruganelli "azzanna" Edoardo Tavassi

“Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione. Credo che raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te. E devo dire che mi dispiace per chi ti viene dietro e va contro a quello che vorrebbe fare magari. Tu non ti devi permettere di dire quello che vedo o non vedo, è il mio lavoro. Non permetterti di giudicare il mio lavoro, tu sei una persona che vive di reality e non entro nella dinamica di quello che fai tu”.

Le parole della Bruganelli hanno scatenato la reazione stizzita dei fan degli Incorvassi, i quali ritengono che Sonia abbia annientato Tavassi perché apertamente schierata dalla parte di Antonella Fiordelisi.

Il like ad un tweet contro gli Spartani

Nel frattempo, su Twitter, l’opinionista ha nuovamente attaccato (anche se indirettamente) alcuni concorrenti del Gf Vip. Nel mirino di Sonia Bruganelli sono finiti Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. La moglie di Bonolis ha messo like ad un tweet in cui le due vippone venivano definite “galline”, lo speaker radiofonico “cane” e Tavassi “un ratto”.