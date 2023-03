Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordelisi è stufo delle prese in giro nei suoi confronti da parte di Edoardo Donnamaria, e ha attaccato sui social il concorrente del Grande Fratello Vip. Edoardo ha parlato dell’ex di Antonella giudicandolo per il suo aspetto: “Semplicissimo, tutto tatuato, con un Rolex, ignorante fracido, tutto fisicato. Sì umile”.

Francesco Chiofalo asfalta Edoardo Donnamaria

“Lenticchio”, dunque, ha voluto replicare a Donnamaria. Ecco le sue parole riportate dai colleghi di Isa e Chia: “A me sinceramente questo ragazzo comincia a fare pena perché è evidentemente pieno zeppo di problemi psicologici. E’ molto, molto insicuro perché ormai sono mesi che mi scredita agli occhi di Antonella per prendere punti. Ma una persona che scredita un’altra persona senza neanche conoscerla per prendere punti è evidentemente molto insicura. Quindi non sta facendo una bella figura. Qualche settimana fa, più di un utente mi ha girato dei video di lui che faceva addirittura la mia imitazione in mezzo al giardino. E lì non ho voluto dire niente, ma adesso pure questa cosa… Sinceramente mi sono rotto le p*lle. Mi prende sempre in giro che sono troppo muscoloso in maniera dispregiativa. Ma vatti ad allenare! Se non ti piace e ti vergogni di toglierti la maglietta, vatti ad allenare! Chi te lo impedisce. Io mi faccio un c*lo così in palestra da quando ero alto mezzo metro e avevo 10 anni. Ma che vuoi da me?”.

Poi, Francesco Chiofalo ha aggiunto: “Poi, volevo dire un’altra cosa. Dire in maniera dispregiativa ad una persona che è troppo muscolosa è uguale a dire in maniera dispregiativa ad una persona che è troppo grassa. Si chiama bodyshaming. Non si prende per il c*lo una persona per l’aspetto fisico. Non ti fa onore una cosa del genere, per niente. Una cosa altra su cui mi offende sempre è sul fatto che io non sono intelligente, che sono un cretino, che lui è molto più intelligente di me. Ma lui che ne sa? Magari può essere più colto di me, ma più intelligente… Lui che ne sa? Magari se mi conosce personalmente scopre che sono una persona intelligente. Come fa a dire una cosa del genere? Su che cosa si basa per dire che è più intelligente di me? Sul fatto che lui ha una faccia da salame e io no? Perché io sinceramente non lo capisco”.

Ma poi perché continua a parlare di me che neanche mi conosce? Sinceramente sono basito. Per me non sta facendo una bella figura, ancor meno ragionando sul fatto che lui queste cose non me le sta dicendo in faccia. Le dice alla mia ex. Sto ragazzo va aiutato, è pieno zeppo di problemi, è insicuro. A me sinceramente fa pena".