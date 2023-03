Edoardo Donnamaria nell’occhio del ciclone. Nelle ultime ore, alcuni atteggiamenti del concorrente del Grande Fratello Vip, hanno scatenato una forte protesta sui social. Gli utenti, infatti, chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti severi nei confronti dello speaker radiofonico romano, protagonista di comportamenti alquanto discutibili e di uscite tutt’altro che felici.

Le frasi e i comportamenti discutibili di Edoardo Donnamaria

Ma andiamo con ordine. Circa due giorni fa, Edoardo ha afferrato con forza Antonella Fiordelisi, l’ha spinta su un divano e poi le ha messo le mani in faccia spingendole la testa contro lo schienale. Poi, ha detto: “Quanto sei bona, porca pu**ana, perché sei così bona, ca**o, perché?”. L’ex schermitrice ha reagito dicendogli: “Tu sei folle, tu sei matto”. Nella giornata di ieri, inoltre, Donnamaria ha avuto un’uscita molto infelice su Nikita Pelizon. L’influncer triestina ha proposto ai coinquilini di organizzare una corsa con i sacchi, e Edoardo ha risposto: “Sì, l’abbiamo già detto. Abbiamo fatto una nuova versione con i sacchi in testa e la cintura attorno al collo, ed inizi tu”.

#Donnamariafuori: su Twitter spopola l'hashtag

Su Twitter l’hashtag #fuoridonnamaria è ormai in tendenza. Anche perché i gesti controversi di Edoardo non si limitano esclusivamente a quello appena descritto. C’è infatti un’altra scena nella quale lo si vede avvicinarsi ad Antonella dicendole: “Io ti odio, ma non riesco a non prenderti tutta così”, prima di iniziare a stringerla con forza tentando di baciarla. Peccato che la Fiordelisi non sembrasse affatto consenziente, e durante tutto il tempo ha continuato a ripetergli di fermarsi e a dirgli di no.

I gesti di Edoardo Donnamaria e le sue affermazioni discutibili potrebbero costargli la squalifica? In molti sono pronti a scommettere di sì. Nella puntata di questa sera scopriremo se gli autori assumeranno provvedimenti al riguardo.