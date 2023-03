Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip, dopo la faida intestina tra Spartani e Persiani, sembra tornato incredibilmente sereno. A tal proposito, Nikita Pelizon torna a parlare del suo tormentato rapporto con Luca Onestini e ammette che, pensando all’inizio del loro legame, ha degli ottimi ricordi, e che si sentiva bene quando stava vicino a lui.

Nikita torna a parlare del rapporto con Onestini

“Ti piace ancora un po’?”, chiede curiosa Antonella Fioerdelisi, ma l’influencer triestina non risponde e si lascia andare ad un sorriso spontaneo. Poi dice: “Lui pensa solo alla sua immagine”. Nikita racconta che ci sono state diverse cose che l’hanno fatta soffrire, come ad esempio le parole rivolte a Matteo Diamante e le battute provocatorie nei suoi riguardo: “Ha degli atteggiamenti che non capisco”, continua mostrandosi molto rammaricata.

La Pelizon è sempre più certa che non riuscirà a recuperare il suo rapporto con Onestini, ma ammette che anche questo distacco tra loro non la farà abbattere: “Va bene così”.

Gli equilibri all’intero della Casa più spiata d’Italia sono decisamente cambiati, ma non bisogna mai dare nulla per scontato. Ci sarà modo anche per Onestini e Nikita di trovare un momento di confronto per chiarire il loro rapporto?