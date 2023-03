Nella Casa del Grande Fratello Vip gli equilibri sono in costante mutamento. Spartani e Persiani sembrano aver trovato la giusta chiave per una convivenza pacifica, senza che si debbano necessariamente creare tensioni.

Antonella Fiordelisi, ad esempio, negli ultimi giorni frequenta sempre di più il Cortiletto, e si avvicinata a Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Giaele De Donà, mettendo da parte le tensioni che si erano create nei lunghi mesi di convivenza nel loft di Cinecittà. Tuttavia, l’influencer campana ha paura che questo suo avvicinamento agli Spartani possa essere visto in malo modo dai Persiani e, poco prima di andare a letto, decide di affrontare la questione con Davide Donadei. Il ristoratore, notando questo nuovo legame tra la Fiordelisi e gli altri inquilini, le aveva fatto una battuta: “Siamo i tuoi ex amici”, ma Antonella c’è rimasta male e chiede spiegazioni al riguardo.

Per Davide, questo avvicinamento da parte degli altri compagni, non è del tutto vero e sincero, ma è semplicemente legato al fatto che il programma sia ormai giunto alle battute finali. Antonella, dal canto suo, racconta che questi due giorni si è trovata molto bene a parlare con persone nei confronti delle quali prima non nutriva particolare simpatia: “Io mi sono calmata, non voglio più il litigio”.

Le immagini che faranno infuriare Edoardo Donnamaria

L’ex schermitrice vede Donadei restio al confronto: “Non ti voglio perdere”, gli dice riferendosi al loro legame di amicizia, e lo stringe in un abbraccio amichevole. Una scena, questa, che siamo certi sarà oggetto di clip nella puntata di domani, lunedì 6 marzo, e che siamo altrettanto certi non farà affatto piacere a Edoardo Donnamaria.

In ogni caso, Davide ci tiene a chiarire la sua posizione: “Io voglio solo che tu stai bene con Edoardo”. Antonella lo ascolta e, vedendolo stanco e assonnato, la bacia sulla guancia augurandogli la buonanotte.