Antonino Spinalbese è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex hairstylist ha trascorso cinque mesi nella Casa del Grande Fratello Vip, periodo che ha dovuto ovviamente trascorrere lontano dalla figlia Luna Marì. Al fianco della bambina c’è stata la mamma Belén Rodriguez, che si è presa cura della piccola insieme alle due nonne. E così, una volta uscito dal reality, l’ex haurstylist ha trovato una bimba molto più matura: “Quando sono tornato, ho trovato mia figlia educatissima”, ha confidato Antonino, che poi ha aggiunto: “Ho già fatto i complimenti a Belén e a sua madre, ma devo farli anche alla mia. Sono state magnifiche nel tenerla”.

Antonino sul rapporto con Belén

Luna Marì è nata un anno e mezzo fa da una relazione con la showgirl argentina, con cui però è finita dopo qualche mese. “Oggi il nostro rapporto è legato esclusivamente a nostra figlia - spiega Antonino -. Anche per questi nostri caratteri un po’ particolari. Ma credo che siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All'inizio ero preoccupato sul legame che avremmo mantenuto, ma poi ho capito che le voglio bene. Quindi Belen è un'altra donna fortunata. E in più vogliamo bene alla nostra topolina. Insomma, più passa il tempo e più il rapporto andrà a migliorare”.

Spinalbese ha detto di aver amato moltissimo Belén, e tiene a precisare: “Tengo i ricordi brutti per me e non ho altro da divulgare. Non lo farei mai alla madre di mia figlia”. Cosa non ha funzionato tra i due? “In primis credo la troppa velocità che ci abbiamo messo. Credo fossimo destinati l'un l'altro in quel momento, rifarei tutto milioni di volte, ma stavamo vivendo due momenti di vita troppo diversi: lei era già avanti nel suo percorso”.

Il passato doloroso di Antonino Spinalbese

Antonino ha raccontato anche del suo passato doloroso: “La separazione dei miei genitori mi ha distrutto. Avevo 8 o 9 anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa. Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Dormivo, ero rilassato ed era una mattina come le altre. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce”.

Il suicidio del padre

Il padre dell'ex gieffino si è suicidato. “Ha passato un periodo nero, quello della crisi economica. Era un imprenditore e ne risentì, così come risentì il distacco dei figli. In più ha avuto un altro figlio, che non riusciva a vedere. Dopo ho scoperto che era caduto in depressione. Era solo e abbandonato a sé stesso, quella è una cosa che non auguro a nessuno. Si è ritrovato da solo e si è tolto la vita. È una cosa che non ho mai concepito e non ho mai voluto accettare. L’ho accettata al Gf Vip perché ho avuto tempo di riflettere. Io credo che nella vita si possa superare qualsiasi cosa, ma serve una mano, lui non l’ha trovata”. Un dolore che Spinalbese si porta ancora dentro: “Eravamo una squadra, fa specie non farne più parte. Aveva un sorriso stupendo. Sensi colpa? Ne ho avuti. Per quanto possa lavorarci, me li porterò tutta la vita dentro di me. Cerco di pensare l’opposto, ma non mi nascondo dietro un dito. Sono rimasto rinchiuso in casa per sei mesi”.

Antonino sulla storia con Ginevra Lamborghini

Infine, su Ginevra Lamborghini, sua ex compagna di avventura al Grande Fratello Vip, Antonino preferisce andarci cauto: “Il momento più bello è la fase dell’innamoramento, e con lei non lo provo ancora. Credo sia possibile sperare in qualcosa di duraturo”.