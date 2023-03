Edoardo Donnamaria non riesce più a gestire il suo modo di comunicare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Lo speaker radiofonico, nelle ultime ore, si è resto protagonista di alcune uscita infelici (e non è di certo la prima volta che succede) su Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Durante la puntata dello scorso giovedì, Edoardo ha ricevuto la visita del padre Vincenzo, che ha provato a dare al figlio alcuni consigli su come comportarsi. Ma il volto di Forum aveva fatto capire che la lunga permanenza nel loft di Cinecittà lo stava logorando dal punto di vista psicologico.

“Sono più o meno 20 giorni che io sto completamente impazzendo – aveva spiegato Donnamaria -. Sono bollito. Adesso io le regole non le seguo più. Se mi sveglio la mattina e voglio dire una cosa, la dico. Non me ne frega niente. Poi faccio casino, non faccio casino. Poi, le cose vere si vedranno fuori. Qui dentro è una paranoia totale. A un certo punto, chi se ne frega. Raccontate quello che vi pare. Se avessi vissuto una puntata come quella dell'ultima volta, tre mesi fa, sarei svenuto”.

La frase choc di Donnamaria rivolta a Nikita Pelizon

E a proposito di non seguire le regole e dell’impazzimento, Edoardo si è reso suo malgrado protagonista di un’altra uscita infelice. Mentre alcuni vipponi erano seduti in giardino, Nikita Pelizon ha proposto: “Ragazzi, facciamo la corsa con i sacchi?”. “Sì, l’abbiamo già detto. Abbiamo fatto una nuova versione con i sacchi in testa e la cintura attorno al collo, ed inizi tu”, ha risposto Donnamaria. Poche ore prima, rivolgendosi ad Antonella Fiordelisi, Edoardo aveva esclamato: “Non vedi l’ora che ti tocchi un po’”.