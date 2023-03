Quello che è accaduto durante la puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 2 marzo continua a far discutere. In seguito alla decisione di Pier Silvio Berlusconi di bloccare la replica prevista il giorno successivo su La 5, e la scomparsa della stessa puntata anche dai siti ufficiali del programma e di Mediaset, molti telespettatori si sono chiesti cosa fosse accaduto di così tanto grave da spingere i vertici del Biscione a correre ai ripari.

A finire sotto la lente d’ingrandimento anche il durissimo confronto tra Sonia Bruganelli e Edoardo Tavassi. A tal proposito, la sorella del concorrente, Guendalina, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it.

Guendalina Tavassi contro Sonia Bruganelli

“È stata pesante. Non capisco perché tanta cattiveria nei confronti di mio fratello che è una persona perbene. Vive di reality? Vorrei ricordarle che fino a 5 mesi fa lavorava come videomaker in ambito medico. Ha fatto due reality nello stesso anno per la prima volta in vita sua. Inoltre, sentire una persona che viene pagata per parlare di mio fratello che sta facendo un reality dire che uno vive di reality mi fa sorridere. Da che pulpito viene la predica? Un conto è fare l’opinionista, un altro è offendere le persone. I concorrenti sono persone fragili che stanno rinchiuse da 5 mesi senza avere contatti con l’esterno”.

Poi aggiunge: “Edoardo è la persona più sensibile della terra. Sentirsi dire quelle cose gli ha fatto molto male. Di base, è una persona insicura che ha il terrore di non piacere agli altri. Lui stesso ha detto di essere in analisi per questo problema. È stato offeso dalle stesse persone che pochi minuti prima facevano la morale a quelli che usano i social per offendere il prossimo e seminare astio. A loro Edoardo non piace perché nella Casa vogliono guerre e scontri. Lo dimostra il fatto che non si sia mai parlato della storia d’amore tra mio fratello e Micol, che è pulita e basata sul rispetto, a favore della storia tossica tra Antonella ed Edoardo”.

Guendalina sul like della Bruganelli ai tweet contro alcuni vipponi

Sempre a proposito di Sonia Bruganelli, c’è un suo like ad un tweet in cui Tavassi viene definito “Un ratto”, Micol e Giaele “galline” e Donnamaria “Edocane”: “Ci sono suoi like a dei tweet in cui mio fratello viene definito un ratto, e ad altri in cui alcuni concorrenti del GF Vip vengono offesi. Che tipo di insegnamento pensate di dare? Se fossi stata al posto dei concorrenti attaccati, gli avrei detto ‘Adesso il programma ve lo fate da soli’ e me ne sarei andata. Senza nemmeno pagare la penale, date le offese e il trattamento ricevuto”.

Guendalina Tavassi conclude: “Edoardo è un ragazzo sensibile, rispettoso e gentile. Essere descritto come un mostro lo ha fatto stare male. L’attacco è andato sul personale e la cosa più brutta è che, se anche avesse voluto risponderle, non avrebbe potuto farlo negli stessi termini usati Sonia. L’ho trovato un abuso di potere in questo contesto”.