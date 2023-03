Sono ore roventi al Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi, è scattata la censura su alcuni contenuti relativi alla messa in onda di quello che accade nella Casa più spiata d’Italia. Tra parolacce, scene volgari e trash, pare che l’amministratore delegato di Mediaset non stia affatto apprezzando quello che succede e la piega che sta prendendo il reality.

Scatta la censura al Gf Vip

La decisione assunta dai vertici di Cologno Monzese ha portato la produzione a censurare atteggiamenti e operato di alcuni concorrenti. Ciò che è emerso sta facendo molto riflettere: una follower di Deianira Marzano sottolinea che la regia non farebbe altro che inquadrare Milena Miconi e Alberto De Pisis mentre preparano dolci in cucina. I vipponi sarebbero stati messi al corrente della bufera che si è scatenata in seguito alla puntata del 2 marzo, e sono stati invitati ad una maggiore rettitudine. Pare, però, che nei confronti di alcuni di loro potrebbero essere presi seri provvedimenti.

In particolare, Edoardo Donnamaria, nelle ultime settimane si è reso protagonista di alcuni comportamenti discutibili e di uscite infelici, soprattutto nei confronti di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Il suo atteggiamento, insieme a quello di altri coinquilini, non starebbe affatto piacendo ai vertici Mediaset, e potrebbe anche essere squalificato.

Staremo a vedere cosa accadrà della puntata del Gf Vip in programma questa sera alle 21,40 su Canale 5.