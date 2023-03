Giorni difficili per Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana ha rivelato di non essere al massimo della sua forma. Colpa dei numerosi impegni dell’ultimo periodo: la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si divide tra il Grande Fratello Vip, dove è la portavoce del sentiment social, la condizione radiofonica, le sponsorizzazioni sui social network e altri eventi in giro per l’Italia.

“E’ tornata la mia emicrania da due giorni”, ha confidato Giulia ai suoi follower, postando uno scatto in cui si mostra con occhiali da sole e scuri e il volto piuttosto sofferente. Per fortuna, almeno la crisi con Pierpaolo è rientrata: i due, che si sono conosciuti e innamorati nel corso dell'edizione 2020 del Gf Vip, si erano allontanati proprio a causa dei numerosi impegni lavorativi della Salemi, ma ora, grazie anche all’intervento di Alfonso Signorini, sono riusciti a trovare un punto d’incontro.