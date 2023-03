In seguito ai provvedimenti presi da Pier Silvio Berlusconi, che ha assunto la decisione di non mandare in onda su La5 la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, è giunto un altro provvedimento. Da Mediaset Infinity, infatti, è sparita la puntata del 2 marzo: troppe le parolacce e le volgarità di cui si sono resi protagonisti i vipponi, facendo maturare al Biscione la decisione di eliminare la puntata dalla piattaforma streaming.

Il retroscena sulla ramanzina svelato da Luca Onestini

Nel frattempo, Luca Onestini ha svelato una ramanzina ricevuta dagli autori del Grande Fratello Vip. Durante una conversazione con Davide Donadei, l’ex tronista si è confidato su quello che è accaduto nei giorni scorsi: “Già dopo la puntata di domani… Voglio vedere, basta un nulla, vengono un botto di robe. Poi dipende da quello che fanno vedere… Poi comunque la ramanzina c’è stata fatta anche ieri…”.

Onestini ha parlato di qualcosa che sarebbe successo, e di un “botto di robe”, ma anche di un rimprovero che gli è stato fatto dalla produzione. E probabilmente non solo a lui. La questione pare sia legata proprio alle conseguenze di quanto avvenuto durante la puntata del 2 marzo. Stando ai rumor, sembra essersi verificato un clima di forte tensione negli uffici di Cologno Monzese dopo che Pier Silvio Berlusconi ha visionato la puntata dello scorso giovedì. L’eccesso di volgarità del girato con troppe parolacce e toni accesi nelle discussioni non sarebbero affatto piaciuti all’ad di Mediaset. Da qui pare sia partita una serie di richiami da parte del Grande Fratello nei confronti dei concorrenti.