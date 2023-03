Non si arrestano le polemiche legate al Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi dovuta al livello elevatissimo di trash e maleducazione raggiunto da alcuni vipponi, circostanza che potrebbe portare anche alla squalifica di alcuni di loro, Dana Saber, ex concorrente, sgancia una nuova bomba e rivela alcune irregolarità che si sarebbero consumate nella Casa più spiata d’Italia.

Dana Saber sgancia la bomba

La modella di origini marocchine non è più tornata negli studi di Cinecittà dopo la sua eliminazione, ma ha voluto comunque dire la sua. Nel corso di una diretta Instagram, Dana si è lasciata ad alcune clamorose rivelazioni sul fatto che più di un concorrente ha avuto contatti con l’esterno: “Quando sono entrata Patrizia mi ha detto: ‘Io sono sempre stanca’. Stanca? Ma cosa? Dormiva sempre nella suite più f**a, pure con il telefono. Wilma lo stesso, Antonino anche… e anche Milena. Chiedete ad Alfonso di mandarvi i numeri, così potete chiamarli direttamente. Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo”.

Non è di certo la prima volta che alcuni notano la presenza di smartphone, movimenti sospetti o frasi pronunciate in merito a cosa che solo chi è fuori dalla Casa può sapere, ma Signorini non ha mai pronunciato sillaba al riguardo. Dana Saber ha poi raccontato che nel loft di Cinecittà ci sarebbero angoli nascosti dove succedono delle cose che il pubblico non potrà mai vedere.

Insomma, una vera e propria bomba quella sganciata dall’ex vippona, che non fa altro che incendiare ulteriormente il clima che si è creato in questo giorni intorno al Grande Fratello Vip.