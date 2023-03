Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro vive di continui alti e bassi: infatti gli Oriele alternano grandi momenti di gioia e affetto con momenti di rabbia e tensione.

In settimana, durante un scontro molto acceso, Daniele le aveva detto “Tu tiri fuori il peggio di me”, provocando così in Oriana una grande sofferenza e un grande momento di sconforto. La modella venezuelana, un po’ risentita, racconta che nel tempo è riuscita a capire il carattere dell’ex tronista, e di aver capito che quelle parole erano dettate da un suo momento di rabbia.

Oriana: "Daniele quando è dolce mi sciolgo"

“La parte che mi piace di lui è quando è dolce, mi sciolgo. Quando invece non mi considera non mi piace”, dice la “reina” facendo un’analisi del loro rapporto. Poi, la Marzoli racconta che, in settimana, insieme hanno avuto l’occasione di sedersi faccia a faccia e chiarire ogni malinteso. In quell’occasione, l’imprenditore veneto le aveva sussurrato dolci parole, e le aveva detto che il sentimento nei suoi confronti è sempre stato vero, portando tra loro nuovamente la pace.

La coppia, confidandosi con Alfonso Signorini durante la puntata di ieri, racconta che il loro rapporto al momento va a gonfie vele, tanto che già prevedono la loro frequentazione fuori dalla Casa. In che modo evolverà il loro rapporto?