Alfonso Signorini ha aperto la puntata del Grande Fratello Vip del 6 marzo parlando di quanto accaduto negli ultimi giorni. Pier Silvio Berlusconi ha bloccato la replica della scorsa puntata del reality, che sarebbe dovuta andare in onda su La5, e ha fatto anche rimuovere i video da Mediaset Infinity perché si era superato il limite.

Il conduttore ha spiegato: “La scorsa puntata è stata molto particolare, è stata una puntata dove si è superato un limite, un limite che era bene non superare. Ce ne siamo accorti, ne voglio parlare insieme ai nostri protagonisti, che più volte sono stati sollecitati nel corso di questa edizione ad avere un comportamento più idoneo e rispettoso”.

Il discorso di Alfonso Signorini ai concorrenti

Poi, Sigonrini si è collegato con i vipponi: “I reality sono per antonomasia i format più veri, rispondono a quello che è la realtà, siamo in diretta, non ci sono filtri. Voi, tra i tanti reality che ci sono sulla piazza, siete quelli più esposti perché andate in onda in diretta 24 ore su 24. Questo naturalmente vi espone a dei rischi. Il reality non può essere un programma politicamente corretto. Aderisce alla realtà, è fatto di emozioni, sentimenti, lacrime, litigate. La difficoltà di questo programma è il rispetto del limite, pure in un programma pericoloso come può essere un reality show. Questo limite è stato superato. Non è solo il problema di una puntata difficile come la scorsa, è un problema su cui più volte siete stati attenzionati nel corso di questa edizione, quante volte siete stati richiamati all'ordine, abbiamo preso provvedimenti duri come la riduzione del budget. La scorsa puntata è stata complicata, ha segnato il superamento di un limite”.

I vipponi apprendono la decisione dei vertici Mediaset

Il conduttore, allora, ha comunicato ai concorrenti il provvedimento preso da Pier Silvio Berlusconi: “L'editore è intervenuto direttamente manifestando il suo disappunto in modo molto forte riguardo al mancato rispetto di questi limiti, per le parolacce – quante volte l'ho detto e non mi avete ascoltato – nell'atteggiamento troppo aggressivo nel relazionarvi con gli altri, un atteggiamento che non può più essere accettato, avete superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale 5”.

Signorini: "Ci sarà l'espulsione immediata"

Signorini ha poi comunicato che non appena si supererà nuovamente il limite scatterà l’espulsione immediata: “scatterà l'espulsione: Per queste ragioni, lo chiede l'editore, lo chiede Mediaset e io mi associo, credo che sia doveroso chiedere scusa al pubblico a casa che ci guarda. Avete e abbiamo dato un brutto spettacolo, uno spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani di cui siamo ospiti. Se entrate nelle case non in punta di piedi ma a gamba tesa, non siete ospiti graditi. Vorrei che ci scusassimo tutti quanti, vorrei tornassimo a essere un esempio di televisione che non si prende sul serio, con leggerezza, ma garbata. Senza essere additato io come inquisitore. Siete d'accordo? Da questa sera, qualsiasi infrazione a questo genere di discorso, non sarà più tollerata. Se continueremo a sentire parolacce continue, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l'espulsione immediata. Saremo rigorosissimi”.