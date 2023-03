L’avvicinamento di Antonella Fiordelisi agli Spartani ha suscitato un forte malumore in Nikita Pelizon e Davide Donadei. L’influecer triestina ha detto che, secondo lei, l’ex schermitrice si starebbe “parando il deretano”, mentre il ristoratore pugliese non ha affatto gradito l’improvviso cambio di rotta dell’amica.

Il confronto tra Davide, Antonella e Nikita

La questione è emersa anche nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 6 marzo, al termine della quale gli animi sono decisamente surriscaldati. Antonella, riferendosi ad una clip in cui Davide commentava il suo riavvicinamento agli Spartani, chiede spiegazioni al diretto interessato.

Donadei, senza troppe esitazione, dice che il commento fatto non era contro la sua compagna, ma era semplicemente una costatazione su quando stava avvenendo nella Casa, soprattutto per ciò che riguarda amicizie e relazioni. La Fiordelisi, tuttavia, è un po’ contrariata, e afferma che ha letto una frecciatina nei suoi confronti, come se l’amico stesse insinuando che lo avesse messo da parte per stare con gli altri compagni. Ma Davide nega subito: “Io sono contento”, dice, togliendole ogni dubbio.

Nikita si aggiunge al dialogo tra i due inquilini e, anche lei, ci tiene a mettere le cose in chiaro dicendo di non avere nulla contro Antonella e il suo rapporto ritrovato con gli altri vipponi. L'ex schermitrice ammette di esserci rimasta male e aggiunge: “Io non vorrei mai che dubitassi di me”.

Davide e Nikita ammettono di non avere nulla contro la Fiordelisi, anzi, sono felici che lei abbia ritrovato il giusto equilibrio con gli altri inquilini. Ma sarà davvero così?