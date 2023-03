Questa mattina, al suo risveglio, Oriana Marzoli scoppiava in lacrime per via di alcuni comportamenti di Daniele Dal Moro. La modella venezuelana, sfogandosi con Milena Miconi, si lamentava per le scarse attenzioni ricevute dall’imprenditore veneto: “Non mi ha dato nemmeno il buongiorno. A me le parole mi vanno bene fino ad un certo punto, contano i fatti. Lui non mi considera durante tutto il giorno”.

Oriana era palesemente affranta, e aveva palesato a Milena la sua totale confusione e incertezza circa una possibile relazione con l’ex tronista una volta che saranno usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ebbene, a distanza di pochissime ore dal pianto disperato di “bebe”, lo scenario è completamente cambiato.

Esplode la passione tra Oriana e Daniele

Gli Oriele, infatti, durante una partita a biliardo, si sono scambiati tenere effusioni, culminate in un appassionatissimo bacio alla francese. Tutto risolto, dunque. Le attenzioni che Oriana tanto bramava ci sono state, eccome se ci sono state! Dal Moro sembra aver sciolto anche l’ultima riserva in merito alla modella venezuelana e, a giudicare da come la bacia e la stringe a sé, è pronto a vivere con lei una relazione finalmente fuori dalle mura del loft di Cinecittà.