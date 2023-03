Ginevra Lamborghini, in una Instagram story, ha dato la propria definizione dell’amore: “Cosa penso dell'amore? L'amore è quella cosa che ti smuove tutto, ti smuove dentro e ti fa andare in bagno”. Una riflessione che ha lasciato di stucco i suoi follower, considerate soprattutto le voci circa una possibile relazione con Antonino Spinalbese.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha ospitato al centro dello studio proprio l’hairstylist e l’ereditiera per un faccia e faccia. Il conduttore ne ha approfittato per mostrare uno stralcio dell’intervista rilasciata da Antonino al settimanale Chi: “Ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra di base ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materno”.

“Antonino è stato l'unico a cogliere questo velo di tristezza nei miei occhi – ha raccontato Ginevra -. Ci sono delle cose che non lascio vedere a nessuno e che copro con l'eccessiva ironia. Inoltre, non trovo che Antonino sia molto complicato, sto solo imparando a conoscere tutta la sua misteriosità”.

Chissà, magari la Lamborghini, al termine del confronto con Spinalbese, è corsa immediatamente in bagno?