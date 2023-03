Sembrava che dopo quanto emerso nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 6 marzo, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fosse tornato sui binari giusti. Ma a quanto pare le cose non stanno così.

Oriana Marzoli furiosa con Daniele Dal Moro

Questa mattina, la modella venezuelana racconta di non aver ricevuto nemmeno un saluto da parte dell’imprenditore veneto, e questo è bastato per mandarla su tutte le furie: “Non mi ha dato nemmeno il buongiorno”, commenta delusa. Ma non è tutto. La “reina” dice di esserci rimasta molto male soprattutto perché, anziché gioire per l’esito del televoto di ieri sera, Daniele si è mostrato del tutto disinteressato.

Di fronte a questo suo modo di fare piuttosto complesso e contraddittorio, quindi, Oriana ammette di essere sempre più confusa in merito alla loro frequentazione: “A me le parole mi vanno bene fino ad un certo punto, contano i fatti”, afferma e, sentendosi ignorata, aggiunge “Lui non mi considera durante tutto il giorno”.

I consigli di Milena Miconi

Comprendendo il pensiero della coinquilina, Milena Miconi la invita a valutare bene la situazione per evitare di continuare a soffrire: “Non ti deve andare tutto bene, non ti puoi accontentare. Io d’istinto ti direi lascia perdere”, spiega l’attrice ma, pur notando tra i due delle divergenze caratteriali importanti, consiglia a Oriana di seguire il suo istinto così da prendere la decisione giusta.

Cosa deciderà di fare la Marzoli? Proverà a confrontarsi nuovamente con Dal Moro per trovare un punto d’incontro o deciderà di porre fine al loro rapporto?