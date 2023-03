Esplode il “Panino-gate” nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonisti della vicenda Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. In questi mesi li abbiamo visti litigare per qualsiasi cosa e urlarsi contro di tutto, ma questa volta la realtà supera di gran lunga l’immaginazione. Sì, perché questa volta i Donnalisi hanno discusso a causa di un panino.

Ma procediamo con ordine. La giornata per Edoardo e Antonella era cominciata nel migliore dei modi, infatti lo speaker radiofonico, in occasione della Giornata internazionale della donna, aveva portato la colazione a letto alla sua fidanzata. Un gesto che aveva fatto molto felice l’influencer campana e che presagiva good vibes per la giornata dei due vipponi.

"Panino-gate" al Gf Vip

Poi, a ora di pranzo, il patatrac. Mentre erano in cucina, Edoardo era intento a preparare dei panini, e Antonella gli chiesto se potesse farglielo prima a lei. A quel punto, Donnamaria ha perso completamente la testa e ha iniziato ad inveire contro la fidanzata: “Oh, mi hai rotto le p*lle Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le p*lle. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o?! Mannaggia oh, porca pu**ana!”. La Fiordelisi, scioccata da quanto aveva appena sentito, si è allontanata rapidamente, mentre alcuni coinquilini cercavano di calmare Edoardo.

Edoardo Donnamaria rischia l'espulsione

Si è aperta dunque, a causa di un panino, una nuova crepa nel rapporto tra i Donnalisi. Ma non è tutto. Perché se quanto detto da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata si concretizzasse (“Se continueremo a sentire parolacce, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l'espulsione immediata. Saremo rigorosissimi”), Donnamaria rischierebbe seriamente la squalifica immediata.