Oriana Marzoli è la prima finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana si è scontrata al televoto con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli, Davide Donadei, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, riuscendo ad avere la meglio sui coinquilini.

Poche ore fa, però, è accaduto un episodio che è passato tutt’altro che inosservato al popolo social. Mentre alcuni vipponi, tra cui il fratello di Guendalina, erano in giardino a godersi il sole, sono giunte nuove urla dall’esterno della Casa: “Tavassi, sei secondo al televoto”. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, infatti, si è piazzato subito dietro Oriana con il 26 per cento di preferenze (due punti percentuali in meno rispetto alla venezuelana).

A non sfuggire all’occhio attento dei fan è però stata la reazione di Davide Donadei, che sembrerebbe essere rimasto particolarmente deluso. L’ex tronista credeva di essere uno dei concorrenti preferiti dal pubblico, quando in realtà ha ricevuto solo l’1 per cento di voti.

Ex vippona urla fuori dalla Casa

Ma ad aggiornare Tavassi sulla percentuale di gradimento del pubblico nei suoi confronti, non è stata una semplice fan, bensì, udite udite, Nicole Murgia. L’ex vippona, ha infatti postato sul suo account Twitter la foto del megafono con il quale ha fatto recapitare il messaggio ai suoi ex coinquilini.