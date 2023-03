Ancora una volta parolacce e imprecazioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Il protagonista è sempre lui, Edoardo Donnamaria, di sicuro non nuovo ad usciti infelici e frasi estremamente volgari. Basta un niente per far scattare lo speaker radiofonico romano, che poche ore fa è sbottato in maniera piuttosto pesante nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Ma facciamo un passo indietro. Nel corso della puntata del 6 marzo, Alfonso Signorini era stato piuttosto chiaro: “Se continueremo a sentire parolacce, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti, ci sarà l'espulsione immediata. Saremo rigorosissimi”, aveva tuonato il conduttore in seguito alla sfuriata di Piersilvio Berlusconi, che non aveva affatto quando visto durante la puntata del 2 marzo.

Edoardo Donnamaria perde la testa

Ebbene, a distanza di neanche 48 ore dall’ultimatum di Signorini, Donnamaria, come se non avesse in alcun modo recepito la volontà di Mediaset e della produzione del reality, ha pensato bene di rendersi protagonista di un’uscita discutibilissima. Mentre era in cucina intento a preparare dei panini, Antonella gli ha chiesto di prepararglielo per prima. Tanto è bastato per far perdere completamente la testa ad Edoardo: “Oh, mi hai rotto le p*lle Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le p*lle. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o?! Mannaggia oh, porca pu**ana!”. I vipponi presenti sono intervenuti per farlo smettere, mentre la Fiordelisi ha abbandonata la cucina.

Edoardo Donnamaria rischia l'espulsione immediata

Se gli autori decidessero di dare seguito a quanto detto da Alfonso Signorini durante la puntata del 6 marzo (“Se continueremo a sentire parolacce, atteggiamento che diventa violento, aggressivo e contenuti poco maturi o intelligenti…”), non ci sarebbero dubbi: Edoardo Donnamaria dovrebbe essere espulso.