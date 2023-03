Edoardo Donnamaria finisce in ospedale. Il signor Vincenzo, padre dell’orma ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha pubblicato su Twitter una foto del figlio sdraiato su un lettino, senza maglietta, accanto ad un’asta per la flebo.

Dopo neanche 24 ore dalla squalifica dal reality show condotto da Alfonso Signorini, Donnamaria era intervenuto a Rtl 102.5, dicendo di avvertire già la mancanza di Antonella Fiordelisi: “Ho un unico pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Questo è l’unico mio pensiero, al di là del lavoro e degli amici. Sento una mancanza che non so come spiegare, perché è una cosa che non succede nella vita normale. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare a Cinecittà con il megafono”. E infatti, il giorno successivo, l’ex vippone si è recato all’esterno della Casa e, munito di megafono, ha urlato il suo amore per la fidanzata: “Antonella, mi manchi”.

Il tweet del padre di Edoardo Donnamaria

Nella giornata di ieri, il papà di Edoardo ha fatto chiarezza sulle condizioni psico-fisiche del figlio: “Avviso a tutte le fan: la pubblicazione di questa foto è autorizzata dal vostro Edo! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille”. Non è ancora chiaro il motivo per il quale Donnamaria si trovava in ospedale, ma sembra che non si tratti di nulla di particolarmente serio. Lo speaker radiofonico è stato rinchiuso per quasi sei mesi nella Casa del Gf Vip, durante i quali è stato sottoposto ad una forte pressione psicologica e fisica. Ecco perché è ipotizzabile che Edoardo abbia semplicemente deciso di fare alcuni controlli di routine.