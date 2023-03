Nella Casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano sempre più inconciliabili e tra di loro nasce l’ennesima discussione. Il motivo sembra essere un cuore, Nikita Pelizon e una provocazione. L’ex tronista era con l’influencer triestina quando la “reina” avrebbe disegnato un cuore sul vetro, per poi ridere. In seguito, Nikita e Daniele sono stati chiamati in Confessionale, e sul momento Oriana ha esclamato: “E’ nata una nuova coppia”. Questo ha infastidito il veneto, che ne ha parlato con Antonella Fiordelisi.

Il difficile rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Durante la serata, però, l’argomento è ricomparso portando gli Oriele ad un nuovo battibecco. Entrambi, ormai distanti, si confidano in giardino in due momenti diversi proprio con Antonella e Nikita, fornendo i rispettivi punti di vista sul loro rapporto. La Pelizon cerca di comprendere le ragioni di Oriana, spiegando alcuni lati del carattere di Daniele, ma la venezuelana insiste su in particolare: “Lui mi parla di sentimenti”. La Marzoli spiega che se due persone si stanno soltanto frequentando non dovrebbero esserci sentimenti così coinvolgenti, ma l’ex tronista le avrebbe confidato di nutrire emozioni forti. “Ho provato a parlarne, ma non finiamo un discorso”, dice Oriana, per poi aggiungere che Daniele la accusa di non stare male quanto lui e di avere la conferma ai suoi dubbi circa il coinvolgimento della vippona. Antonella Fiordelisi le spiega quanto Oriana già sa: la motivazione sta nella mancanza di fiducia di Dal Moro, nella stanchezza e nella pazienza che ormai è esaurita.

Daniele su Oriana: "Mi sento preso in giro"

Dopo Oriana, è il turno di Daniele di sfogarsi con Antonella e Nikita. Entrambe raccontato all’imprenditore veneto la conversazione avuta con la Marzoli, e lui si dice esausto. “Mi dà fastidio, mi sento preso in giro. Ha sempre qualcosa da ridire su di me”. “Più si lamenta, più pretende, più ti allontani”, sottolinea Nikita, che ricorda di aver spiegato un concetto esplicativo ad Oriana: “Tu accetti lei per com’è, e lei, di base, non accetta te come sei, e questo ti porta a chiuderti”.

Daniele è sempre più stanco di questa situazione e non accetta di dover giustificare i suoi comportamenti, specialmente il tempo trascorso con Nikita. Quando, invece, Oriana vive la sua completa libertà senza limitazioni: “Lei fa tutto quello che vuole e io non dico niente, non faccio niente e prendo parole anche per quello”.