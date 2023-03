Non sembra esserci pace in questa edizione del Grande Fratello Vip. Mai come quest’anno, il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato caratterizzato da polemiche, scontri, violenza, bullismo, relazioni tossiche e comportamenti inammissibili, tutti elementi che hanno portato al numero di squalifiche più alte di tutte le edizioni. Nella puntata del 9 marzo c’è stata l’espulsione di Edoardo Donnamaria, e lo speaker radiofonico non potrebbe essere l’unica “vittima” della stretta anti-trash imposta dai vertici Mediaset. Un altro protagonista del reality, infatti, potrebbe presto seguirlo. Parliamo di Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro rivela cosa gli hanno detto gli autori

Ma cosa ha fatto l’ex tronista per rischiare di essere estromesso dal Gf Vip? E’ lui stesso a parlarne ad Oriana Marzoli, alla quale confida di aver avuto una conversazione con gli autori i quali gli hanno fatto capire, senza mezzi termini, che se “sgarrerà” ancora sarà costretto a ritirarsi dal gioco. “Oggi non è giornata, non sto bene. Mi sento male, te l’ho detto. Sto male e non sto qui a spiegarti cosa, anche perché non devo farlo. Oriana, se sto più male di cosi mi fanno lasciare il gioco”.

Poi Daniele ha specificato di non poter assolutamente rivelare la vera natura del suo malessere: “Non ti posso dire cosa ho, lo capisci? Se peggioro oggi mi hanno detto che mi faranno lasciare il gioco. Fuori quello che succede è responsabilità solo mia, qui dentro la responsabilità ricade anche su altri. Quindi capisci perché mi hanno detto che se la situazione va avanti mi fanno lasciare il programma”.

Il malessere psicologico di Daniele Dal Moro non è l’unico motivo che sta spingendo gli autori a pensare ad una possibile squalifica. Infatti, il veneto si è reso protagonista di atteggiamenti al limite dell’aggressivo, contravvenendo di fatto alla nuova linea imposta dai vertici del Biscione. Sui social in tanti hanno iniziato a chiedere che a Daniele venga riservato lo stesso trattamento di Edoardo Donnamaria. Cosa accadrà? Lo scopriremo nella puntata di lunedì 13 marzo.