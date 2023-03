Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 9 marzo, Nikita Pelizon è finita nuovamente al centro delle critiche, accusata dagli altri vipponi di volersi a tutti i costi isolare per ottenere i favori del pubblico.

Antonella Fiordelisi contro gli Spartani

Antonella Fiordelisi, al riguardo, intavola in discorso e dice la sua sulla questione. Secondo l’influencer campana le accuse ricevute dalla coinquilina sono del tutto infondate. Al contrario, sarebbero proprio gli stessi che l’accusavano di isolarsi a volerlo fare: Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Luca Onestini, meglio conosciuti come gli Spartani, i quali farebbero di tutto per trascorrere del tempo nella loro cerchia ristretta.

Anche ieri sera, mentre tutti sono in cortiletto, il gruppo ha deciso di chiudersi nel van. “Si stanno isolando di nuovo”, commenta Antonella. “Mi sento totalmente indifferente per queste persone”, ribatte Nikita, lasciando intendere di non sentirsi affatto apprezzata o desiderata dal gruppo e di ritrovarsi spesso sola proprio per questo motivo.

Sulla Fiordelisi sembrano essersi ricreduti anche grazie al rapporto con Edoardo Donnamaria. Per Nikita, invece, sembra davvero difficile riuscire ad abbattere i muri che la dividono dai coinquilini. Ciò che è strano per entrambe, in ogni caso, è che abbiano scelto di isolarsi in uno spazio chiuso proprio nel corso della serata. “Io non riesco a ridere e a scherzare come fanno loro", conclude Antonella, visibilmente provata e dispiaciuta dalla mancanza di Donnamaria.

Riesplode il Vino-gate al Gf Vip

Ma perché gli Spartani si sono nuovamente rinchiusi nel van? Nel video in basso, potete vedere Edoardo Tavassi mentre tira fuori l’ennesima bottiglia di vino occultata nel covo d’amore degli Incorvassi. Non è la prima volta che accade: già in passato, infatti, esplose il Vino-gate, con Giaele De Donà che fu sorpresa, al termine di una puntata, mentre si versava del vino da una bottiglia nascosta nel van.