La puntata del Grande Fratello Vip del 9 marzo si è aperta con un’ammonizione comminata ad Edoardo Tavassi. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha avuto uno scatto d’ira durante una partita di biliardo con Luca Onestini, e per questo è stato bacchettato da Alfonso Signorini.

Ammonizione per Edoardo Tavassi

“Dopo i numerosi richiami, ci aspettavamo un comportamento consono. Purtroppo, martedì scorso, durante una partita di biliardo, hai tenuto un comportamento aggressivo, accompagnato da una volgare imprecazione. Questo tipo di atteggiamento non può più essere tollerato. Per questo motivo, tu sei ammonito. È l’ultimo avvertimento”. Questo il comunicato ufficiale della produzione. Tavassi ha provato a giustificarsi: “A loro fa ridere questa cosa, è un gesto recitato, io chiedo scusa, davvero, al pubblico mi dispiace se sia stata percepita male questa cosa. Non giocherò più a biliardo”.

E’ andata peggio, invece, ad Edoardo Donnamaria. Lo speaker radiofonico, a differenza dell’ormai ex coinquilino, è stato squalificato. Già richiamato diverse volte, anche dallo stesso Alfonso Signorini, l’ex vippone è stato espulso dal reality dopo aver pronunciato frasi ingiuriose nei confronti di Antonella Fiordelisi, contravvenendo, di fatto, alla nuova stretta “puritana” imposta al Gf Vip dai vertici Mediaset.

Nel frattempo, sui social si è scatenata la polemica relativa al provvedimento assunto dalla produzione. In molti, infatti, ritengono che anche Edoardo Tavassi sarebbe dovuto essere squalificato alla pari di Edoardo Donnamaria. E invece, il Grande Fratello ha deciso solo di fargli una tiratina d’orecchie.

In basso potete visionare il video “incriminato” in cui Tavassi si lascia andare ad uno scatto d’ira per aver sbagliato un colpo a biliardo.