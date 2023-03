Quella di ieri, giovedì 9 marzo, è stata una puntata del Grande Fratello Vip decisamente complicata. Prima l’ammonizione nei confronti di Edoardo Tavassi, poi la squalifica comminata a Edoardo Donnamaria, ed infine la durissima discussione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

La sfuriata di Daniele Dal Moro

Discussione che si è protratta anche al termine della puntata, e che ha assunto toni ancora più esasperati. “Allora, io devo fare come lei e dirle tutte le cose che il pretendo. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la scema con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu parli volgarmente e mi rompi le pa**e perché non sco***mo!”, le parole di Daniele, che poi ha rincarato la dose: “Testa di ca**o, lo vuoi capire o no? Sei una bambina, Oriana. Non capisci una min**ia! Pensi di sapere la verità ma non ja capito una min**ia! Ti rendi conto di come ca**o sei messa?”. Affermazioni, queste ultime, che potrebbero anche costargli la squalifica.

Attacco di panico per Daniele Dal Moro

Nel frattempo, nella notte, a quanto pare Daniele Dal Moro avrebbe avuto un fortissimo attacco di panico, tanto che la produzione stava per chiamare un’ambulanza prima che l’allarme rientrasse. E’ la stessa Oriana Marzoli a raccontarlo in Cortiletto a Luca Onestini e Giaele De Donà.

A questo punto, la frattura tra gli Oriele sembra insanabile e, per il bene di entrambi, sarebbe auspicabile che la smettessero di proseguire in questo rapporto tossico.