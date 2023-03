Il burrascoso rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continua a tenere banco nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata del 9 marzo, Alfonso Signorini ha affrontato il discorso sugli Oriele. La “reina” è rimasta delusa dall’atteggiamento del coinquilino: “A me manca il suo affetto, se mi sveglio spero che mi dia almeno un abbraccio. Chiedo di poter stare più tempo insieme”, ha detto mentre si trovava in Confessionale insieme alle altre vippone.

La discussione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

La Marzoli ha poi raggiunto Dal Moro in Mistery Room, e lì è iniziata una nuova discussione. “Sai che mi manca affetto da te, da settimane non vedo da parte tua un gesto dolce. Ti ho fatto tante volte questo discorso, sei sensibile solo quando vuoi”, ha detto Oriana. “Di mattina Oriana ha sempre il muso, anche per rispetto cerco di non essere invadente, aspetto i suoi tempi. Guardo la qualità dei momenti, ho vissuto momenti più intensi con lei in questa settimana, il sentimento è più forte e ho fatto dei gesti in più”, ha replicato Daniele, che poi ha aggiunto: “Visto che quello che dice Oriana si dà per giusto, c'è l'ovazione del pubblico. Lasciamo che la verità sia sua”. Archiviato il blocco sugli Oriele, i due hanno raggiunto il resto dei coinquilini e, durante una pausa pubblicitaria, Daniele si è lasciato andare ad affermazioni gravissime nei confronti di Oriana: “Mi rompi le pa**e perché non sco***mo!”.

Ma facciamo un passo indietro. La puntata si è aperta con la squalifica di Edoardo Donnamaria. Lo speaker radiofonico è stato espulso dal reality per via di alcune frasi ingiuriose indirizzate ad Antonella Fiordelisi. Lo stesso provvedimento assunto dalla produzione, dovuto alla stretta “puritana” che i vertici Mediaset hanno imposto al programma, potrebbe investire anche Daniele Dal Moro. Non solo per le gravissime affermazioni di cui abbiamo parlato in precedenza, ma anche per una clamorosa sfuriata risalente ad alcuni giorni fa e sottaciuta nel corso della puntata.

L'audio choc di Daniele Dal Moro: arriva la squalifica?

Il video in questione, diventato virale sui social, non mostra lo sfogo furibondo dell’imprenditore veneto (con la regia che ha prontamente censurato le immagini), ma è possibile ascoltare l’audio. Ecco le parole che Daniele ha rivolto ad Oriana: “Lo vuoi capire o no? Testa di ca**o”! Sei una bambina, Oriana, non capisci una min**ia. Infrangi il regolamento, ti metti lì, credi di sapere la verità, ma non hai capito una min**ia. Ma lo vuoi capire o no che ti comporti come una bambina di 13 anni? Sono qua a discolparmi di cose che pensi di aver capito che non sono nemmeno reali, ma ti rendi conto di come sei messa?”.

Nel frattempo, sui social infuria la polemica. In molti, a giusta ragione, si chiedono perché sia stato squalificato solo Edoardo Donnamaria, e lo stesso provvedimento non sia stato adottato anche nei confronti di Daniele Dal Moro, anche lui, tra l’altro, non nuovo ad uscite infelici e volgari.

Il Grande Fratello espellerà anche l’imprenditore veneto? La legge dovrebbe essere uguale per tutti…