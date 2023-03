Le affermazioni di Daniele Dal Moro nei confronti di Oriana Marzoli, fatte dall’imprenditore veneto durante una pausa pubblicitaria della puntata del Grande Fratello Vip del 9 marzo, potrebbero costargli carissimo. Soprattutto in virtù della stretta “anti-trash” imposta al reality dai vertici Mediaset. Proprio per la svolta “puritana”, Edoardo Donnamaria è stato squalificato per degli atteggiamenti ritenuti imperdonabili.

Cos'ha detto Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli

Oriana e Daniele si solo allontanati nuovamente negli ultimi giorni. La “reina” aveva chiesto spiegazioni all’ex tronista a proposito del gelo calato tra i due, circostanza negata da quest’ultimo che ha provato a far valere le sue ragioni, in termini tutt’altro che pacati. Nel corso dell’ultima puntata, però, Dal Moro ha davvero esagerato. Il video nel quale utilizza parole offensive nei confronti della Marzoli sta facendo rapidamente il giro del web e potrebbe costargli carissimo. “Devo fare come fa lei e dire tutte le cose che pretendo che lei faccia e che a me non vanno bene. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la scema con Luca. Parli volgarmente, che mi rompi le palle perché non sco***mo!”.

Oriana Marzoli in lacrime

Al termine della diretta, i due vipponi hanno avuto un altro duro scontro, al termine del quale Oriana è scoppiata in lacrime: “Mi fa male sentire quello che dice, che pensa io stia giocando. Mi piace veramente ma non se ne è reso conto. Adesso mi odia e vuole farmi passare per una mersa di emme e non lo sono. L’unica cosa della quale mi lamento è che mi manca affetto”.