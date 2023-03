Antonella Fiordelisi devastata dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, maturata all’inizio della puntata del Grande Fratello Vip del 9 marzo. Lo speaker radiofonico romano è stato espulso dal reality a seguito di una reazione scomposta nei confronti dell’influencer campana avvenuta circa 72 ore fa. Una decisione che era già nell’aria dopo la stretta di Mediaset sulla volgarità e sui comportamenti aggressivi dei concorrenti. Lascia per sempre la Casa, dunque, a poco meno di un mese dalla finale, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione.

La disperazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi si sente colpevole di tutto e causa della squalifica di Donnamaria e, al termine della puntata, si è lasciata andare alla disperazione più totale. La si vede, infatti, mentre abbraccia in lacrime una foto di Edoardo: “Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male. Come faccio a stare qua senza di te?”.

La storia d’amore tra Antonella e Edoardo, seppur tra alti e bassi, litigate e riappacificazioni, ha sostanzialmente retto l’intera edizione del Gf Vip. Il provvedimento (inevitabile) assunto dalla produzione ha gettato nello sconforto l’influencer campana: “Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male. Come faccio a stare qua senza di te?”, aveva detto in lacrime al momento dell’annuncio della squalifica del fidanzato. Poi, l’incontro con lui prima che uscisse dalla Casa: “Mi sento a metà, mi manca l'aria, non ce la faccio senza di te”, dice Antonella. “Ma certo che ce la fai, te l’avevo detto che ti sei innamorata di un cretino”, ha risposto Edoardo.

La stretta di Mediaset sul Grande Fratello Vip

Come dicevamo in apertura, la squalifica di Donnamaria è la conseguenza della “nuova linea” imposta dai vertici Mediaset seguita dalla sfuriata di Pier Silvio Berlusconi. L’obiettivo è quello di porre un argine alla volgarità dilagante che si è verificata in questa edizione del Grande Fratello Vip. E, proprio in virtù di quanto accaduto negli ultimi giorni, era inevitabile che “saltasse” qualche testa, e a pagare per tutti è stato Edoardo Donnamaria, tra l'altro già "recidivo".

Le parole di Alfonso Signorini

"Mai avrei voluto che tu stasera alzassi quella mano, ne avevamo parlato, sono venuto a parlarti personalmente un pomeriggio in confessionale, abbiamo fatto una lunga chiacchierata", queste le parole di Signorini al concorrente, per poi proseguire così: "Mi hai confessato di essere arrivato un po' al limite, ieri pomeriggio, ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro, ti sei reso protagonista di un brutto momento, hai superato il limite che vi avevo imposto. Ti confesso che quando ho visto quella scena lì, che è una scena brutta, non avrei mai voluto vederla”.