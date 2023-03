Clamoroso al Grande Fratello Vip: Edoardo Donnamaria è stato squalificato. La decisione è stata assunta dalla produzione e comunicata da Alfonso Signorini al concorrente in apertura della puntata di giovedì 9 marzo.

Ma perché lo speaker radiofonico romano è stato espulso dal reality show? Nella giornata di ieri, mentre era in cucina a preparare dei panini, Antonella Fiordelisi gli ha chiesto se potesse farglielo prima a lei. A quel punto, Donnamaria ha perso letteralmente la testa e ha iniziato a inveire contro la fidanzata: “Oh, mi hai rotto le p*lle Antonè, non so come dirtelo. M’hai rotto le p*lle. Ho fatto panini a tutta la Casa e mi devi pure rompere il ca**o?! Mannaggia oh, porca pu**ana!”.

Dopo aver ricevuto diversi richiami, come sottolineato anche dallo stesso Signorini che con Edoardo al riguardo ha avuto anche un colloquio privato, questa volta il Grande Fratello, vista anche la nuova linea imposta dai vertici Mediaset, non ha potuto fare altro che estrometterlo dal gioco.