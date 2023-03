Al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 9 marzo, durante la quale c’è stato un accesissimo confronto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, l’ex tronista, ancora infastidito per quanto accaduto, decide di sfogarsi con Milena Miconi.

Il veneto confida alla coinquilina di non aver apprezzato il comportamento della venezuelana e, stanco dei continui rimproveri e dei numerosi battibecchi, dice: “Ha mille atteggiamenti che non mi piacciono. Io ai suoi capricci non ci sto”. Avendo compreso la sofferenza di entrambi, Milena esclama: “Non vi potete fare del male così. Basta. Se due persone si piacciono e si capiscono va bene, ma se non succede, pazienza”.

Tensione alle stelle tra Daniele e Oriana

Avendo sentito la conversazione tra i due vipponi, Oriana si intromette nel discorso, avendo ancora molte cose da dire a Daniele. La “reina” prova ad avere un dialogo con lui, ma senza successo. Deluso per aver visto sminuire più volte il loro rapporto, Dal Moro non ci sta: “Ho capito il valore che dai a quello che c’era tra di noi. Non ho più voglia di discutere, con te è sempre una discussione. Non ho voglia di ascoltarti. Continua a giocare con le persone, ma con me non lo fare più”.

La tensione tra i due alle stelle, e questa ennesima discussione potrebbe portare ad una rottura definitiva.