Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. La stretta “puritana” imposta dai vertici Mediaset ha dunque fatto la prima “vittima”, con lo speaker radiofonico (già sotto osservazione) che è stato espulso dal reality per via di alcune frasi ingiuriose rivolte due giorni fa ad Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria, le prima parole dopo la squalifica

L’ormai ex vippone ha dunque abbandonato per sempre la Casa a poco meno di un mese dalla finalissima, gettando nello sconforto la sua fidanzata. Questa mattina, Donnamaria ha pronunciato le prime parole da ex concorrente del Gf Vip a Rtl 102.5 nel corso del programma radiofonico “W l’Italia”, alla cui conduzione, tra l’altro, c’è anche un altro ex vippone, ovvero Charlie Gnocchi.

Edoardo: "Il mio primo pensiero è quello di rivedere Antonella"

“Tu e Antonella avete programmato il matrimonio tra giugno e luglio?”, ha chiesto Charlie. “Sì, ma ti devo dare una notizia. Sono invitati assolutamente tutti quelli di Rtl 102.5 tranne Charlie Gnocchi!”, ha risposto Edoardo in tono scherzoso. Poi, incalzato dalle domande su Antonella Fiordelisi, l’ex gieffino ha sottolineato: “Ho un unico pensiero da quando sono uscito dalla Casa: rivedere Antonella. Questo è l’unico mio pensiero, al di là del lavoro e degli amici. Sento una mancanza che non so come spiegare, perché è una cosa che non succede nella vita normale. Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare a Cinecittà con il megafono”.

“Lei ha detto che si sentiva persa e che una volta sentita la tua assenza si è resa conto di essere molto innamorata”, ha detto la conduttrice riferendosi ad Antonella Fiordelisi. “Sì, l’ho sentito ovviamente. E’ stato bello sentirlo, un po’ meno vederla piangere per me, perché lo sanno tutti, in quella Casa si vive costantemente una sensazione distorta”.