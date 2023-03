E’ un nuovo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip, ma gli effetti devastanti della puntata del 9 marzo continuano a farsi sentire. Per Antonella Fiordelisi è stato un risveglio particolare lontano da Edoardo Donnamaria. L’influencer campana, in compagnia di Nikita Pelizon, dice di sentire la mancanza del suo fidanzato: “Mi sembra vuota la Casa senza Edoardo”, afferma visibilmente commossa.

Nikita si stringe ad Antonella, percepisce il suo dolore e il suo sentimento di malinconia, e la invita a farsi forza e a lottare anche in nome dell’amore che la lega ad Edoardo. “Vi vedrete fuori”, le dice consolandola. L’ex schermitrice, tra una riflessione e l’altra, si dice grata dei mesi passati con lui, e immagina la sua quotidianità con il fidanzato una volta conclusa l’avventura al Gf Vip. La Pelizon, per farle tornare il sorriso, le ricorda i momenti belli vissuti con Donnamaria, e cerca di tirarle su il morale per proseguire al massimo la sua avventura.

In seguito, anche Edoardo Tavassi si unisce al dolore della coinquilina, e le dice che questo distacco le servirà a capire quanto è forte il suo sentimento per lo speaker radiofonico. “Questa è una prova che ti servirà a capire quanto è importante lui per te”, le dice, cercando di pensare al sentimento che li lega. “Devi visualizzare il fuori”, aggiunge l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, invitandola a pensare a come evolverà il rapporto con Edoardo fuori dalla Casa. “Cerca di divertirti e reagire”.

La Fiordelisi, grazie al sostegno dei due vipponi, sembra aver ritrovato il sorriso, e si promette di andare avanti con la grinta e la forza che la contraddistingue. Poco dopo, Antonella cinge tra le sue mani un bigliettino sul quale scrive una dedica a Edoardo: "31/10/2022. Grazie a te so cos'è l'amore".