Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 9 marzo, è finita nuovamente sotto i riflettori Nikita Pelizon. L’influencer triestina, infatti, ha avuto prima un faccia a faccia con Ivana Mrazova, e in seguito con Luca Onestini.

“Sono straconsapevole del fatto che abbiamo avuto tanta chimica, mi piaceva tantissimo il lato bello di lui. Ho l'Onestite e quando torna me la devo gestire. Io mi controllo, so perfettamente che la storia tra di loro non sia finita, si vede che c'è qualcosa ancora tra loro, cerco di soffrire in silenzio, ogni tanto gli parlo, gli chiedo come sta”. Queste le parole di Nikita in merito alla sua colossale cotta per Luca Onestini che, evidentemente, ancora non le è passata. L’ex tronista ha ribadito ancora una volta di non provare alcun sentimento nei confronti della Pelizon e di non essere minimamente interessato a lei.

Nikita: "Ecco cosa mi hanno detto in confessionale su Onestini"

Al termine della diretta, Nikita si è sfogata con Antonella Fiordelisi, e nel corso della chiacchierata ha spifferato cosa le è stato detto in confessionale in merito ad Onestini: “Mi hanno detto di stare serena, perché anche se fosse uscita sta cosa, ai sentimenti non si comanda. Io però sapevo che avrebbero pensato male qua in casa. Ormai la cosa si è capita. Nikita è finta, Nikita è costruita, e quindi Nikita fa tutto a seconda del gioco. Ma se avessi voluto fare il gioco chiaramente mi sarei comportata in modo diverso. Avrei adocchiato qualcuno, perché si è capito che qua funziona la roba della ship. Avrei guardato chi poteva starci, avrei fatto i massaggi in modo diverso, mi sarei vestita tutta aderente magari, sarei stata sempre in tiro. Ma non mi sembra di aver fatto queste cose. La cosa che mi può far male è che è quasi tutta la casa a pensarla così, non è solo Luca”.