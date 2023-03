Luca Salatino ha lasciato volontariamente la Casa del Grande Fratello Vip lo scorso 26 dicembre, durante la puntata di Santo Stefano. La mancanza della compagna Soraia Allam Ceruti era stato il fatto determinante per fargli decidere di interrompere la sua avventura nel reality. Tra loro, al momento, la storia procede a gonfie vele, tanto che sono ufficialmente andati a convivere.

La storia d'amore tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti

Intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, l’ex vippone ha fatto un annuncio riguardo la sua relazione con Soraia: ha lasciato Roma per trasferirsi a Como e iniziare la convivenza. “Mi sono trasferito a Como! Questo penso la dica tutta su come stanno andando le cose e su come sono andate fino a ora”. L’amore tra Luca e Soraia, nato nel dating show condotto da Maria De Filippi, è diventato sempre più forte, tanto che la distanza ha rappresentato per l’ex tronista un ostacolo insormontabile che l’ha portato ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

Anche Soraia Allam Ceruti aveva avuto delle difficoltà nel gestire la lontananza: “Mi capitava di rimanere sveglia fino alle cinque del mattino, piangevo e sentivo una nostalgia fortissima. Poi ho capito che non potevo più reagire in quel modo, quindi mi sono imposta di essere serena e di vivere una vita normale”.

I problemi alla schiena di Luca Salatino

Come aveva raccontato anche nella Casa del Gf Vip, Luca Salatino in passato ha sofferto di problemi alla schiena che l’hanno costretto a letto per mesi. E adesso sembra che adesso quei problemi siano tornati: “È un momento difficile perché purtroppo la schiena è tornata a darmi qualche problema, quindi a breve dovrò farmi operare e questo mi dà qualche preoccupazione”. Una difficoltà che, però, affronterà con il sostegno e il supporto della fidanzata.