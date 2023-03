Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal Grande Fratello Vip durante la puntata del 9 marzo. Il suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini si è interrotto in seguito ai reiterati comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti di Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore, lo speaker radiofonico si è reso protagonista di un gesto eclatante proprio nei confronti della fidanzata.

Edoardo Donnamaria con il megafono fuori dalla Casa

Edoardo Donnamaria ha sorpreso Antonella Fiordelisi recandosi all’esterno della Casa del Gf Vip poco meno di 24 ore dopo la squalifica. Munito di megafono, ha urlato il suo amore per l’influencer campana. Il suo messaggio, prima che scattasse la censura, si è udito forte e chiaro: “Antonella mi manchi”. Luca Onestini, Giaele De Donà e Oriana Marzoli si sono resi immediatamente conto che ad urlare era l’ex coinquilino, così hanno avvisato Antonella Fiordelisi, la ha prontamente raggiunto il giardino. Anche lei ha potuto sentire la voce del fidanzato: “Antonella, mi hai fatto impazzire. Mi manchi”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

L’ex schermitrice, commossa, ha urlato: “Amore, ti amo”. Poi, i vipponi si sono riuniti il giardino e hanno applaudito Edoardo. In seguito, la regia ha prima sparato la musica a tutto volume, ed in seguito ha staccato l’audio. Dopo la sorpresa del fidanzato, Antonella gli ha espresso tutta la sua gratitudine per il gesto compiuto nei suoi confronti: “Grazie amore, grazie per essere venuto. È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Spero che tu sia più forte di me, perché io mi sento debole senza di te adesso. Pensami sempre perché io lo faccio ogni minuto. Sei pazzo comunque, quanto me. Stai male anche tu perché non mi puoi vedere e non mi puoi abbracciare. Fa parte dell'amore. Sei la perfezione, soprattutto quando ridi, non quando sei incavolato o triste. Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare. Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui sia nata una storia come la nostra. Una delle cose più belle e vere che io abbia mai provato”.