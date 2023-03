Nicole Murgia ci “ricasca”. L’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonostante abbia abbandonato da alcune settimane la Casa più spiata d’Italia, continua a seguire con incredibile costanza le vicende dei vipponi, in particolare quelle dei suoi alleati più fedeli, gli Spartani.

L’attrice romana, quattro giorni fa, si era recata all’esterno del loft di Cinecittà e, munita di megafono, aveva fatto recapitare il seguente messaggio a Edoardo Tavassi: “Tavassi, sei secondo al televoto”, riferendosi al piazzamento dell’ex coinquilino che si è posizionato alle spalle di Oriana Marzoli nel televoto per il primo finalista.

Nicole Murgia urla fuori dalla Casa

Ebbene, evidentemente la Murgia ci ha preso gusto. Infatti, poche ore fa, l’ex vippona si è posizionata nuovamente all’esterno della Casa ed ha urlato di nuovo all’indirizzo degli ex compagni di avventura. “Spartani, mi mancate”, ha urlato Nicole, con i vipponi che hanno immediatamente riconosciuto la sua voce salutando con affetto l’ex gieffina.

Nicole Murgia si scaglia contro Antonella Fiordelisi

Nel frattempo, la Murgia è tornata a parlare di Antonella Fiordelisi nel corso di un’intervista a Casa Chi, scagliandosi per l’ennesima volta contro l’influencer campana: “Da fuori avevo una buona percezione di Antonella. Dopo una settimana l’ho totalmente cambiata. Se tu mi chiedi con chi pensavo di non legare ti dico Oriana e Giaele, con cui ho legato tantissimo. Avevo detto che mi piaceva Daniele invece ti dico, è una persona molto trasparente e leale e per questo certo mi piace. È una brava persona. Una persona vera. Antonella ho cambiato completamente idea. È una grandissima provocatrice e poi dice che siano gli altri a provocarla. Questo mi ha infastidito. Ti becchi il resto e non fai dramma no? Invece lei fa la vittima e dice che sta per cavoli suoi e gli altri vanno a romperle le pa**e”.