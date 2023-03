Anna Pettinelli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La speaker radiofonica ha raccontato alla conduttrice di aver accolto una nuova persona nella sua vita dopo la fine della storia d’amore con Stefano Macchi. Quest’ultimo a breve diventerà genitore perché la compagna, Elisa D’Ospina, è in dolce attesa.

Anna Pettinelli: "Mi sto frequentando con una persona"

L’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi ha svelato che c’è di nuovo qualcuno nella sua vita, ma al momento non ha alcuna intenzione di correre più del dovuto: “Mi sto frequentando con una persona. Ma vado con i piedi di piombo, con una paura che possa ritrovarmi in situazioni che mi possano far soffrire”.

La storia con Stefano Macchi

La sua ultima relazione, quella con Stefano Macchi, è stata al centro anche di una delle ultime edizioni di Temptation Island Vip, e dopo aver concluso come coppia il viaggio dei sentimenti, la relazione si è giunta al capolinea. “Le storie d’amore finiscono, le mie sono finite tutte. Ti trovi a crescere in una maniera a frequentare una persona, poi ti volti e poi capisci che la persona che hai accanto non sei più allineato. Di questa storia rimane un po’ poco, sono delusa, sono stata profondamente delusa. Mi aspettavo una reazione diversa, mi aspettavo le cose andassero in modo diverso e non è andato così. Noi ci siamo lasciati bene, è stata una decisione presa perché non era più possibile vivere insieme, io non ero più innamorata. Temptation Island ha messo in luce dei lati che non conoscevo di lui e non mi piacevano”.