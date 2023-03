Tina Cipollari entra a gamba tesa su Gemma Galgani. La storica opinionista di Uomini e Donne e la dama del Trono Over non si risparmiano battute velenose e frecciatine, litigate furiose e polemiche di ogni genere. Una querelle che nel corso degli anni ha raggiunto punte altissime di trash.

Alcuni giorni fa, il cavaliere Silvio Venturato ha espresso il suo interesse erotico nei confronti di Gemma, affermando che vorrebbe farsi leccare, e leccare a sua volta le ascella e le dita dei piedi della dama. Motivo per il quale la Galgani ha fatto dietrofront. Le affermazioni di Silvio hanno generato ilarità nel parterre e in studio, con la Cipollari che ha subito fatto notare che Gemma ha sempre preferito i cavalieri molto più giovani. Cavalieri giovani con i quali non si faceva grossi problemi, come anche Gianni Sperti le ha ricordato.

L’ironia di Tina Cipollari è proseguita anche sui social. Infatti, nei giorni scorsi, come riportato dai colleghi di Isa e Chia, l’opinionista ha condiviso una Instagram story in cui prende nuovamente di mira la Galgani, diventata di fatto una dei suoi bersagli preferiti.