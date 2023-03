Nella Casa del Grande Fratello Vip è andato in scena un momento hot che ha visto protagoniste Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, il tutto davanti agli occhi di Daniele Dal Moro.

Mentre scherzava con l’influencer triestina, l’ex schermitrice le ha dato un pizzicotto sulla guancia e ha provato a tirarle giù la canotta all’altezza del seno. Nikita ha reagito portandosi la mano al petto per evitare che Antonella la scoprisse completamente, sgranando gli occhi stupita per quanto fatto dalla coinquilina.

Daniele Dal Moro incantato da Nikita Pelizon

L’episodio è avvenuto mentre, di fronte a loro, era seduto Daniele Dal Moro. In molti hanno notato che l’imprenditore veneto non riusciva in alcun modo a distogliere lo sguardo dalla Pelizon. Rimasto senza parole, nello sguardo di Daniele si è letto un filo d’imbarazzo che, però, ha lasciato presto il posto ad un sorrisino malizioso.

Inutile dire che la scena ha mandato in tilt il web, con gli utenti dei social che si sono lasciati andare a commenti che “fanno volare”. "Antonella tra un po’ cacciava una te**a di Nikita. Daniele, tutto bene?”, scrive qualcuno su Twitter. E ancora: “Antonella stava per creare un disastro in diretta a Nikita. Daniele nel frattempo si è incantato…”. Insomma, il bel veneto non è rimasto assolutamente indifferente difronte alle beltà della Pelizon.