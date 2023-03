A che punto è il rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? E’ quello che si chiedono i fan della possibile ship, i cosiddetti GinTonic, che si sono affezionati a loro dopo il loro incontro nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex di Belén Rodriguez aveva svelato che tra lui e l’ereditiera c’era stato un bacio all’interno della sauna mai ripreso dalle telecamere. Antonino ha sempre speso belle parole per Ginevra, spiegando che ad averlo colpito è stato l’istinto materno che ha visto in lei. “Ho rivisto in Ginevra molte cose di me come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Lei, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. E molto materna. Sono curioso di vedere cosà succederà”.

Antonino Spinalbese frena su Ginevra Lamborghini

La Lamborghini, dal canto suo, è di nuovo single, e ha parlato di “un legame molto intenso” con Spinalbese. Stando, però, a quanto riportato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Antonino si sarebbe un po’ raffreddato nei confronti dell’ex vippona, e ora starebbe prendendo tempo, dedicandosi esclusivamente alla figlia Luna Marì.

Ecco quanto riportato dal settimanale Chi: “Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo, con la sua famiglia. O, forse, aspetta che anche Ginevra manifesti le proprie intenzioni”.