Oriana Marzoli è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella Casa quasi in sordina, poco conosciuta dal pubblico italiano, la modella venezuelana è riuscita, anche grazie al suo carattere esuberante, ad accaparrarsi i consensi dei telespettatori. La sua schiettezza e il suo essere sopra le righe (a volte anche troppo) le hanno consentito di assicurarsi un posto in finale.

Dopo la liaison con Antonino Spinalbese e l’interesse per Luca Onestini (mai ricambiato dall’ex tronista), la “reina” ha iniziato una tormentata storia con Daniele Dal Moro che continua ad appassionare il loro fandom, i cosiddetti Oriele. Di recente, però, alcuni comportamenti assunti dall’imprenditore veneto hanno indignato il pubblico, tanto che in molti si aspettavano che Daniele potesse essere squalificato, così come accaduto a Edoardo Donnamaria.

La lettera ad Alfonso Signorini

La relazione tra Oriana e Daniele e la mancata espulsione dell’ex tronista, sono state oggetto di una lettera indirizzata ad Alfonso Signorini, riportata dalle colleghe di Isa e Chia: “Egregio direttore, ho apprezzato molto i suoi discorsi durante le dirette di questa edizione del Grande Fratello Vip per far comprendere ai concorrenti che esistono limiti che non possono essere superati, nelle azioni e nel linguaggio. Quello che auspico, anzi mi auguro, è che si applichi la medesima giusta severità a tutti. Mi spiego. La sera stessa della squalifica di Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro urla senza controllo contro la signora Oriana Marzoli: ma Dal Moro aveva ascoltato le sue parole durante la trasmissione? Il giorno dopo il ‘povero’ Dal Moro confessa che si sente addirittura oppresso dal ‘veemente’ desiderio della signora Marzoli, e prosegue rivelando particolari intimi della ragazza, senza rispetto, nella maniera più volgare e cattiva”.

La risposta del conduttore

Non si è fatta attendere la risposta di Alfonso Signorini: “Quanto a Daniele, non è cattivo, ma è sicuramente ego riferito. Parla sempre e soltanto di sé e dei suoi problemi. Non ha ancora imparato ad ascoltare”.

Ciò che in sostanza emerge dalle parole del conduttore, è il fatto che abbia totalmente tergiversato in merito alla domanda della lettrice su Daniele Dal Moro, evitando di rispondere su una possibile squalifica che una buona fetta del pubblico si aspettava e che invece non è mai arrivata. La scorsa settimana, infatti, la fortissima sfuriata (video in basso) di Daniele contro Oriana Marzoli aveva fatto presagire che quest’ultimo potesse essere squalificato, così come accaduto a Edoardo Donnamaria. Ma,evidentemente, gli autori hanno preferito sottacere sull'episodio che in molti hanno ritenuto grave tanto quanto quello che ha portato all'espulsione del fidanzato di Antonella Fiordelisi.