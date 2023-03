Antonella Fiordelisi ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno nella Casa del Grande Fratello Vip. Per l’occasione, Edoardo Donnamaria le ha dedicato un lungo videomessaggio in cui le ha manifestato il suo amore, e l’influencer campana ha ricevuto la visita di suo padre Stefano e dell’amico Marco.

Edoardo sorprende Antonella con i fuochi d'artificio

Ma le sorprese per l’ex schermitrice non sono di certo finite qui. Durante la notte, Edoardo Donnamaria si è recato all’esterno della Casa e, munito di megafono, ha fatto gli auguri di buon compleanno alla fidanzata. Ma non solo. Infatti, l’ex concorrente ha regalato ad Antonella anche uno spettacolo di fuochi d’artificio. Insieme a Donnamaria c’erano anche il papà della Fiordelisi, e i due si sono fatti immortalare insieme in un alcune foto. Sui social, ovviamente, si è scatenata l’ironia degli utenti: “Dopo la presentazione ufficiale organizzeranno il matrimonio”, scrive qualcuno su Twitter.

La Fiordelisi, durante il blocco della puntata del 13 marzo dedicato alla storia d’amore tra i Donnalisi, aveva chiesto al fidanzato di iniziare a cercare casa a Roma perché è sua intenzione andare a convivere. “Se lui non può venire a Milano (dove Antonella vive, ndr) per motivi di lavoro, sarò io a trasferirmi”, aveva detto Antonella ad Alfonso Signorini.

Antonella su Edoardo: "Se continua così, ci sposiamo"

Terminato lo spettacolo pirotecnico, i vipponi sono rientrati in Casa e Antonella Fiordelisi si è confidata con la sua amica Nikita Pelizon: “Ti rendi cosa ha fatto? I fuochi. Lo voglio vedere, mi ama tanto. Se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più? L'attesa aumenta il desiderio, ci vogliamo ma ora non possiamo stare fisicamente insieme”. Insomma, l’influencer campana sembra avere le idee piuttosto chiare in merito al futuro con Edoardo Donnamaria. Non ci resta che attendere per scoprire in che modo evolverà la loro storia d’amore una volta che Antonella avrà concluso il suo percorso al Grande Fratello Vip.