Notte di festeggiamenti nella Casa del Grande Fratello Vip per il compleanno di Antonella Fiordelisi. Oggi, 14 marzo, l’influencer campana compie 25 anni, e dopo il videomessaggio di Edoardo Donnamaria e la visita di papà Stefano e del suo amico Marco, le sorprese per la vippona non sono finite. Nella notte, infatti, il fidanzato ha urlato al megafono parole d’amore per lei prima e ha organizzato uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

Donnamaria urla al megafono per Antonella Fiordelisi

"Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo": queste sono le parole che Edoardo Donnamaria ha urlato per Antonella Fiordelisi. All'esterno della casa del Grande Fratello Vip l'ex concorrente, munito di megafono, ha augurato buon compleanno alla fidanzata prima che partisse in cielo uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Erano presenti anche Stefano Fiordelisi e l'amico di Antonella, Marco. È stato proprio il padre dell’ex schermitrice a condividere una fotografia di loro tre insieme abbracciati: al piede Edoardo indossa le pantofole che ha ricevuto in regalo dalla fidanzata. Anche il papà di Donnamaria ha fatto gli auguri ad Antonella: “Auguri Antonella! Ho scoperto che sono meno bravo di Edo a fare gli auguri. Quello scemo non ci ha detto niente ieri sera. Sennò venivamo anche noi Tutti a votare la Doc!”.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi si trovava in veranda quando Edoardo Donnamaria ha iniziato a urlare per lei. Ad avvisarla è stata Micol Incorvaia: "Ho sentito Edoardo, mi sembrava lui dalla voce”, le ha detto prima che iniziassero i fuochi d’artificio. "Ma è pazzo, amore, grazie" ha urlato l’influencer campana mentre in corsa tentava di raggiungere il giardino. I concorrenti hanno assistito insieme allo spettacolo pirotecnico organizzato da Edoardo andato in scena intorno alle 3 di notte. Una volta rientrati in casa, Antonella ha commentato con la sua amica Nikita Pelizon: "Ti rendi cosa ha fatto? I fuochi. Lo voglio vedere, mi ama tanto. Se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più? L'attesa aumenta il desiderio, ci vogliamo ma ora non possiamo stare fisicamente insieme".