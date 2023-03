Le sorprese al Grande Fratello Vip non finiscono mai. L’ultima ha a che fare con un “passaggio segreto” mai venuto alla luce, almeno fino ad oggi. Nelle scorso ore, Oriana Marzoli ha festeggiato il suo trentunesimo compleanno proprio nella Casa più spiata d’Italia, e per l’occasione non è mancata la consueta festa da parte dei vipponi.

Il "passaggio segreto" nell'armadio di Luca Onestini

Proprio durante il party, Luca Onestini ha accompagnato la “reina” nel loft direttamente da un passaggio segreto accessibile attraverso l’armadio dell’ex tronista. Una circostanza che ha lasciato di stucco la modella venezuelana ma anche i telespettatori, all’oscuro del passaggio segreto.

A quanto pare, sia Onestini che il resto degli inquilini sarebbero stati sempre all’oscuro dell’esistenza del suddetto passaggio segreto, e non è escluso che poi ne sia stata comunicate l’esistenza dagli stessi autori. Aprendo l’armadio c’è una porta occultata che permette di accedere direttamente al loft, dove gli altri vipponi attendevano Oriana per dare il via ai festeggiamenti.

La reazione dei social

Ovviamente, non sono mancate le reazioni sui social. Gli utenti di Twitter e Instagram si sono chiesti se per caso proprio questo passaggio segreto venga utilizzato dai concorrenti per utilizzare un cellulare e avere in qualche modo contatti con l’esterno. A tal riguardo, anche Dana Saber ha svelato che in Casa era presente uno smartphone che alcuni vipponi usavano regolarmente per consultare i social e fare telefonate. Nel frattempo, il mistero si infittisce…