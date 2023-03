Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 13 marzo, è stato dedicato un lungo blocco alla storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Prima, però, c’è stato un confronto tra l’imprenditore veneto e Luca Onestini: i due hanno una questione irrisolta proprio per via della modella venezuelana. Il primo non ha mai accettato il rapporto che la “reina” ha con l’ex tronista. Quest’ultimo, a sua volta, ha sempre cercato di metterla in guardia da Daniele.

Il confronto tra Daniele Dal Moro e Luca Onestini

Alfonso Signorini ha chiamato i due vipponi in super led e ha affrontato direttamente l’argomento con loro. Dal Moro ha spiegato di essere amico di Onestini e sicuro che lui non provi niente nei confronti di Oriana, ma di lei non può dire la stessa cosa: “Inizialmente avevo più pregiudizi su Luca, ad oggi invece abbiamo legato. Sinceramente dopo averlo visto con Ivana, ho capito che il suo interesse è per lei e che con Oriana c'è solo amicizia. A lei recrimino il fatto di aver avuto comportamenti con lui che non mi sono piaciuti e continuo ad avere i miei dubbi, non ci metto la mano sul fuoco, ma non sono geloso”.

Dal canto suo, Luca Onestini ha ribadito che non è vero che ha parlato male di Daniele con Oriana, anzi ha sempre fatto il tifo per loro e non prova alcun tipo di interesse sentimentale per la vippona: “Se stanno bene, io sono felicissimo. Quando sento che si puntano il dito e Oriana viene da me che sta male, allora dico che le cose non vanno sempre forzate. Il rapporto che ho con lei non c'entra niente con la questione sentimentale. Io ho sempre spezzato lance a favore di Daniele. Lei ha occhi solo per lui”.

L'intervento di Oriana Marzoli

A quel punto, Alfonso Signorini ha invitato la Marzoli a raggiungere i due. La venezuelana ha spiegato di essere sorpresa dalle parole di Daniele e ha ribadito, ancora una volta, di vedere in Onestini esclusivamente un amico: “Non so perché la pensa cosi, all'inizio capivo che certi atteggiamenti potevano dargli fastidio, così ho smesso. Dopo che ci siamo allontananti, mi sono riavvicinata a Luca perché mi fa divertire, come amico”.